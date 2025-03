Tennis-Star verzweifelt! Emotionales Aus für Kyrgios

Nick Kyrgios konnte seinen tiefen Frust und die große Enttäuschung nicht verbergen - und zeigte sich nach dem nächsten Rückschlag nahe der Verzweiflung. Er wisse nicht, was er noch tun könne, sagte der einstige Wimbledon -Finalist, nachdem er in Indian Wells erneut angeschlagen aufgeben musste.

„Niemand in diesem Sport hat sich einer Handgelenksrekonstruktion unterzogen und danach versucht zu spielen“, sagte Kyrgios, nachdem er sein Erstrundenduell bei dem Masters gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp beim Stand von 6:7 (7:9), 0:3 hatte aufgeben müssen: „Es gab Spieler, die am Handgelenk operiert wurden, aber es war nicht annähernd so schlimm wie das, was ich hatte.“