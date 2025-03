Souveräner Auftaktsieg: Zverev in Runde drei von Miami

SID 22.03.2025 • 18:33 Uhr Nach schwachen Auftritten zuletzt schlägt der Hamburger den Briten Jacob Fearnley.

Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Miami einen mühelosen Auftaktsieg eingefahren und eine erste Formverbesserung gezeigt. Der an Nummer eins gesetzte Hamburger bezwang den Briten Jacob Fearnley mit 6:2, 6:4 und steht nach seinem Freilos zu Turnierbeginn in der dritten Runde. Dort trifft Zverev auf Jordan Thompson aus Australien oder Giovanni Mpetshi Perricard aus Frankreich.

Der Australian-Open-Finalist kämpft in Miami gegen seine Formschwäche und um Punkte in der Weltrangliste. 15 Tage nach seiner Auftaktniederlage beim Masters in Indian Wells zeigte sich der 27-Jährige zum Start in Miami deutlich souveräner - auch wenn Fearnley kein Gradmesser war.

Matchball per Ass verwertet

Gegen den Weltranglisten-83. der wenig Gefahr ausstrahlte, brachte Zverev vor allem ein konzentriertes Aufschlagspiel Sicherheit. In beiden Sätzen breakte der Olympiasieger von Tokio früh und gab seine Führung jeweils nicht mehr her. Den ersten Satz sicherte sich Zverev in der Mittagssonne von Florida nach 33 Minuten. Nach 1:14 Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball per Ass.