Tennisprofi Agustín Gómez macht Suizid-Gedanken öffentlich

Agustin Gomez war vor rund einer Woche noch in der Qualifikation für das ATP-Turnier in Acapulco angetreten. „Es fällt mir sehr schwer, das alles zu schreiben, ohne zu weinen. Aber ich denke, es ist die beste Entscheidung, die ich in diesem Moment treffen konnte, um diese große Last zu entfernen, die ich fühle und die meine Gedanken 24/7 auffrisst“, schrieb der 28-Jährige. Er hoffe, dass er nun „etwas mehr in Frieden leben kann mit dem, was ich mache, was ich liebe, nämlich Tennis spielen“.