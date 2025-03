Vorbereitung auf French Open: Sinner schlägt in Hamburg auf

Der Weltranglistenerste Jannik Sinner (23) wird im Frühsommer erstmals beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum aufschlagen. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, gab der derzeit gesperrte Italiener seine Zusage für die Hamburg Open vom 17. bis 24. Mai. Das Sandplatz-Turnier dient als unmittelbare Vorbereitung auf die French Open in Paris, die in der Woche darauf beginnen.