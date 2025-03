Wie Federer und Djokovic: Alcaraz auf dem Weg zum Hattrick

SID 14.03.2025 • 07:20 Uhr In Indian Wells fehlen dem Spanier nur noch zwei Siege zum dritten Titel in Serie. Boris Becker war einst an diesem Vorhaben gescheitert.

Carlos Alcaraz hat seine Serie in Indian Wells ausgebaut und ist nur noch zwei Siege davon entfernt, beim ATP-Masters mit zwei Legenden der Tennisgeschichte gleichzuziehen. Der 21 Jahre alte Spanier gewann sein Viertelfinale gegen den Argentinier Francisco Cerúndolo 6:3, 7:6 (7:4) - es winkt der dritte Titel in der kalifornischen Wüste in Folge.

Ein Hattrick in Indian Wells haben bislang nur die Legenden Roger Federer (2004 bis 2006) und Novak Djokovic (2014 bis 2016) geschafft. Boris Becker war 1989 als zweimaliger Titelträger und an Nummer eins gesetzt in der zweiten Runde am Amerikaner Jay Berger gescheitert (1:6, 1:6).

Alcaraz trifft nun auf den Briten Jack Draper, der sein Viertelfinale gegen Ben Shelton (USA) 6:4, 7:5 gewann. Im zweiten Halbfinale spielen der Russe Daniil Medwedew und Holger Rune gegeneinander. Der Däne bezwang Tallon Griekspoor (Niederlande), der in der zweiten Runde den topgesetzten Hamburger Alexander Zverev aus dem Turnier geworfen hatte.