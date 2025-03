Youngster Fonseca scheitert in Miami

Trotz großer Fanunterstützung ist der brasilianische Tennis-Youngster Joao Fonseca in der dritten Runde des ATP-Masters in Miami ausgeschieden. Der 18-Jährige aus Rio de Janeiro scheiterte am Australier Alex de Minaur in drei Sätzen (7:5, 5:7, 3:6), die Nummer zehn der Setzliste trifft im Achtelfinale auf den Italiener Matteo Berrettini.

In Buenos Aires hatte Fonseca im Februar seinen ersten ATP-Titel gewonnen. Nur sechs Spieler in der Geschichte der Tour waren bei ihrem ersten Turniersieg jünger als er. Kein Wunder, dass die deutsche Tennis-Ikone Boris Becker auch regelmäßig ins Schwärmen gerät: "Schaut euch diesen jungen Mann aus Brasilien an!!! The sky is the limit", schrieb die deutsche Tennis-Ikone bei X nach dem Titelgewinn in Argentinien.