Zverev-Match in Miami verschoben

Das Achtelfinale von Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev gegen den Franzosen Arthur Fils beim ATP -Masters in Miami ist verschoben worden. Die ursprünglich für Dienstagabend auf dem Centre Court angesetzte Partie wurde wegen einer langen Regenunterbrechung, die es am Nachmittag gegeben hatte, auf Mittwoch (Ortszeit) verschoben. Eine genaue Startzeit gaben die Organisatoren noch nicht bekannt.

Mehr als dreieinhalb Stunden konnte in Miami nicht gespielt werden. Die Unterbrechung betraf die Partie von Gael Monfils und Sebastian Korda.

Der an Nummer eins gesetzte Zverev hat es sich in Abwesenheit von Jannik Sinner, der noch bis zum 4. Mai wegen seiner positiven Dopingprobe aus dem Jahr 2024 gesperrt ist, zum Ziel gesetzt, an die Spitze der Weltrangliste zu springen.