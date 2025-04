Adduktorenverletzung: Alcaraz verpasst Madrid-Masters

SID 24.04.2025 • 13:04 Uhr Der Weltranglistendritte, der in Madrid schon zweimal gewonnen hat, muss verletzungsbedingt passen. Die French Open sind wohl nicht in Gefahr.

Mitfavorit Carlos Alcaraz verpasst verletzungsbedingt das ATP-Masters in Madrid. Der zweimalige Titelträger aus Spanien erklärte am Freitag seinen Verzicht auf das Heim-Event. Im Finale des Turniers in Barcelona, das er in zwei Sätzen gegen den Dänen Holger Rune verloren hatte, hatte sich Alcaraz ein Verletzung an den Adduktoren zugezogen.

Alcaraz, der sich nach der Genesung auf die Titelverteidigung bei den French Open (ab 25. Mai) vorbereiten will, sprach von einer Vorsichtsmaßnahme: „Ich habe alles getan, was in meinen Händen lag, aber es hat sich in den letzten Tagen nicht wirklich verbessert“, sagte der viermalige Grand-Slam-Sieger. Beim Masters in Rom könnte er bereits wieder aufschlagen.