Alcaraz-Triumph hat unschöne Folgen für Zverev

Tennisprofi Carlos Alcaraz hat in Monte Carlo nach Anlaufschwierigkeiten erstmals seit März 2024 wieder einen Masters-Titel gewonnen. Im Finale des mit 6,8 Millionen Euro dotierten Sandplatzturniers an der Cote d’Azur bezwang der Spanier den Italiener Lorenzo Musetti 3:6, 6:1, 6:0 und zieht damit in der Weltrangliste an Alexander Zverev (Hamburg) vorbei auf Rang zwei.