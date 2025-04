ATP-Turnier in München: Auch Fritz fehlt beim Neubeginn

In Alexander Zverev ist nur noch ein Top-10-Spieler am Start, Senkrechtstarter Jakub Mensik rutscht ins Hauptfeld. Der Centre Court ist ausverkauft.

Das ATP-Turnier in München muss einen weiteren prominenten Ausfall verkraften. Neben dem Weltranglistenersten Jannik Sinner, der wegen seiner Dopingsperre nicht antreten kann, fehlt nun auch der Weltranglistenvierte Taylor Fritz aus den USA. Topgesetzter Spieler bei den mit 2,5 Millionen Euro dotierten BMW Open (14. bis 20. April), die in diesem Jahr erstmals ein Turnier der 500er-Kategorie sind, ist Alexander Zverev.

Neben Zverev, der nach seinem frühen Aus beim Masters in Monte Carlo bereits seit Donnerstag in München trainiert, sind in Ben Shelton aus den USA (14. der Weltrangliste) und dem Kanadier Felix Auger-Aliassime (19.) zwei weitere Top-20-Spieler am Start. Darüber hinaus rutschte der Tscheche Jakub Mensik ins Hauptfeld. Der 19 Jahre alte Senkrechtstarter, der beim Masters in Miami das Finale gegen Novak Djokovic gewonnen hatte, zählt für Turnierdirektor Patrik Kühnen zu den Mitfavoriten: "Er hat das Potenzial für die Top 10, er kann das Turnier hier gewinnen."