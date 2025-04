Nächster deutscher Tennis-Coup in München - gegen Weltklasse-Gegner!

Die Begeisterung der mehr als 2000 Zuschauer war auch berechtigt: Engel (17) und Rehberg (21) warfen in der ersten Runde der Doppel-Konkurrenz des ATP-Turniers in München durch ein packendes 7:5, 7:5 immerhin die an Nummer zwei gesetzten Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spanien/Argentinien) aus dem Wettbewerb. Die beiden Routiniers sind ein Weltklasse-Doppel.