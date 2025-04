Tennis: Zverev sorgt für Rekord-Woche in München

Veranstalter und Organisatoren haben am letzten Tag des ATP-Turniers in München eine äußerst positive Bilanz gezogen. Im ersten Jahr als Veranstaltung der 500er-Kategorie kamen 70.000 Zuschauer auf die Anlage des MTTC Iphitos am Rande des Englischen Gartens. Der temporäre neue Centre Court mit seinen mehr als 6.000 Plätzen war dabei inklusive der Qualifikation an den neun Turniertagen durchgehend ausverkauft. Vor allem Alexander Zverev lockte die Fans an.