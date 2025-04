Madrid-Masters: Enger Zeitplan nach Stromausfall

Am Montag ging beim ATP-Masters in Madrid ob des landesweiten Stromausfalls nichts mehr. Umso enger ist der Zeitplan am Dienstag.

Taylor Fritz hatte auch noch eine Idee, doch am Montag ging einfach nichts mehr beim ATP -Masters in Madrid. „Haben sie schon versucht, es aus- und wieder einzustöpseln?“, witzelte der amerikanische Tennis-Star bei X , als alles auf ein Ende des großen Stromausfalls wartete.

Die verbleibenden Spiele des Nachmittags und die gesamte Nightsession mussten letztlich verlegt werden, das wiederum sorgt nun am Dienstag für viel Prominenz auf den Sandplätzen in der spanischen Hauptstadt.

Revanche für Zverev?

Alexander Zverev wäre ohnehin am Dienstag im Einsatz gewesen, er soll sein Achtelfinale gegen den Argentinier Francisco Cerúndolo nun am Nachmittag bestreiten. Für den an Nummer eins gesetzten Hamburger könnte es eine Revanche werden, gegen Cerúndolo hatte er in diesem Jahr bereits auf Sand in Buenos Aires verloren.