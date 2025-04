Tennis-Knall um Boris Becker? Zverev gibt sich geheimnisvoll

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev lässt sich in Bezug auf eine mögliche Zusammenarbeit mit Boris Becker nicht in die Karten schauen.

„Boris und ich haben eine super Verbindung. Wenn etwas passiert, lassen wir es euch wissen“, sagte Zverev im Sky -Interview vor dem am Montag beginnenden ATP-Masters in seiner Wahlheimat Monte Carlo: „Solange könnt ihr spekulieren und eine Geschichte daraus machen. Ich sage dazu nichts.“

Zverev auf der Suche nach dem Selbstvertrauen

Zverev war nach seiner Endspiel-Niederlage bei den Australian Open gegen Jannik Sinner in ein Formtief gerutscht und hatte eine Enttäuschung nach der anderen erlebt. Das Finale habe ihn „mental sehr mitgenommen, ich war sehr niedergeschlagen und auch sehr müde“, räumte der 27-Jährige ein. In seiner Wahlheimat will der Weltranglistenzweite auf seinem Lieblingsbelag Sand wieder angreifen.