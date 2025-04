Die neue Realität?

Djokovic nicht mehr der, der er einst war

Eine Niederlage zum Auftakt in Monte Carlo , eine Niederlage zum Auftakt in Madrid. Auf Sand ist der überlebensgroße Djokovic auch für seine Gegner geschrumpft.

Nur: „Irgendwann musste es ja passieren.“ Dieses Irgendwann ist jetzt - warum also tut sich Novak Djokovic die Tingelei über die Tennistour noch an? Warum steckt er wie ein alternder Boxer Niederlage um Niederlage weg und steht zum nächsten Turnier wieder auf?

Djokovic verfolgt einen großen Traum

Der Traum vom alleinigen Grand-Slam-Rekord treibt Djokovic an, 24 Titel bei den vier wichtigsten Turnieren hat der Serbe bislang gewonnen, exakt so viele wie die Australierin Margaret Court. Einer mehr soll es schon sein. Djokovic glaubt fest daran, dass er diesen einen Titel noch in sich hat, in Melbourne war er als Halbfinalist zumindest nah dran, die Chancen werden aber weniger.