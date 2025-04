Gegen Nummer 259: Struff scheitert in Monte Carlo

SID 06.04.2025 • 16:10 Uhr Der Deutsche setzt seinen Negativtrend fort. Auch im Fürstentum enttäuscht der Warsteiner.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat den nächsten Dämpfer kassiert und ist auch beim ATP-Masters in Monte Carlo bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 34-Jährige verlor am Sonntag gegen den Lokalmatadoren und Weltranglisten-259. Valentin Vacherot nach einer schwachen Vorstellung 2:6, 1:6.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zuvor war der Warsteiner Struff bereits bei den Masters-Turnieren in Indian Wells und Miami an seiner Auftakthürde gescheitert.

In Monaco sind aus deutscher Sicht damit nur noch Australian-Open-Finalist Alexander Zverev und Daniel Altmaier dabei. Tokio-Olympiasieger Zverev, derzeit auf Formsuche, ist im Fürstentum an Nummer eins gesetzt und erhielt für die erste Runde ein Freilos. Altmaier schaffte über die Qualifikation den Sprung in das Hauptfeld.