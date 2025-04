Keine Überraschung in Monte Carlo: Altmaier unterliegt Alcaraz

Wimbledonsieger Alcaraz, der erst zum zweiten Mal in Monte Carlo startet, trifft am Freitag auf den Franzosen Arthur Fils - und ist der prominenteste verbliebene Name im Viertelfinale des 1000er-Turniers. Der kriselnde Alexander Zverev und Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic sind früh gescheitert.

Altmaier, der am Mittwoch nach einer starken Leistung den französischen Oldie Richard Gasquet (38) in drei Sätzen geschlagen hatte, fand auch gegen Alcaraz gut in die Partie. In einem langen Aufschlagspiel des Spaniers erarbeitete er sich gleich mehrere Breakchancen - Alcaraz aber wehrte alle ab, unter anderem bei einem unglaublichen Ballwechsel, der die Zuschauer auf dem Court Rainier III entzückte.