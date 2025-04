Kinder-Förderung durch Sport: Sinner gründet Stiftung

Tennisstar Jannik Sinner hat seine Zwangspause wegen einer Dopingsperre genutzt, um ein Projekt für den guten Zweck voranzutreiben. Der Weltranglistenerste kündigte am Montag die Gründung einer Stiftung in seinem Namen an, die „Kinder durch Bildung und Sport fördern“ soll. Die „Jannik-Sinner-Stiftung“ will Sportprogramme, Schulprojekte und Gemeinschaftsinitiativen unterstützen und jungen Menschen den Zugang zu Sport und Bildung erleichtern.