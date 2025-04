Madrid: Altmaier scheitert klar in der ersten Runde

Daniel Altmaier ist als erster deutscher Tennisprofi beim ATP-Masters in Madrid ausgeschieden. Der 26 Jahre alte Kempener verlor in der Auftaktrunde gegen den Chilenen Nicolás Jarry, als Weltranglisten-57. zehn Plätze besser positioniert als Altmaier. 3:6, 2:6 hieß es nach einer enttäuschenden Leistung aus Sicht des deutschen Qualifikanten.

Beim Masters in Monte Carlo zum Auftakt der Sandplatzsaison hatte sich Altmaier noch bis ins Achtelfinale gekämpft, wo er erst an Topstar Carlos Alcaraz gescheitert war, der in Madrid wegen einer Verletzung nicht antritt. Gegen Jarry fand Altmaier von Beginn an nicht zu seinem Spiel und hatte den starken Vorhandbällen und harten Aufschlägen nichts entgegenzusetzen.