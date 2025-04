"Man wird keine Chance mehr haben" - Nadal malt düsteres Tennis-Szenario

Rafael Nadal hat seine Karriere als aktiver Tennisprofi inzwischen beendet. Nun schlägt der 22-malige Grand-Slam-Sieger Alarm und sorgt sich um die Zukunft seines Sports. Der Spanier befürchtet, dass Aufschlagriesen schon in naher Zukunft erhebliche Vorteile haben werden und weniger große Athleten nicht mehr mithalten können.

„Im Laufe seiner Geschichte hat sich im Tennis nichts an den Regeln geändert. Die Spieler werden größer und bewegen sich besser. Der Aufschlag hat einen entscheidenden Einfluss“, erklärte Nadal laut Tennisnet bei einer Rede an der UAX Rafa Nadal University School.

Nadal sorgt sich

Immerhin: Noch ist die Zeit nach Meinung von Nadal nicht gekommen. „Djokovic hat gerade ein Finale erreicht, ich war vor anderthalb Jahren noch in der Lage, konkurrenzfähig zu sein … das lässt mich denken, dass die Veränderung nicht so abrupt passiert, weil wir noch eine Chance auf Erfolg hatten“, so der Superstar.