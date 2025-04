Achtungserfolg für Altmaier

Altmaier überzeugt in Monte Carlo auch in seiner zweiten Partie. Nun könnte ein Topstar warten.

Als letzter verbliebener deutscher Tennisprofi hat Daniel Altmaier beim ATP-Masters in Monte Carlo das Achtelfinale erreicht. Einen Tag nach dem Aus von Alexander Zverev bezwang der 26-Jährige aus Kempen, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte, in der zweiten Runde den Franzosen Richard Gasquet mit 7:5, 5:7, 6:2.

In der ersten Runde hatte Altmaier überraschend den an Position 16 gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime in zwei Sätzen ausgeschaltet, auch am Mittwoch präsentierte sich der Weltranglisten-84. in guter Verfassung. Seine einzige Breakchance im ersten Satz nutzte er eiskalt.