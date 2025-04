Monte Carlo: Altmaier im Achtelfinale - jetzt gegen Alcaraz

Altmaier überzeugt in Monte Carlo auch in seiner zweiten Partie. Nun geht es gegen den Weltranglistendritten Carlos Alcaraz.

Altmaier nutzt seine erste Chance auf den Sieg

In der ersten Runde hatte Altmaier überraschend den an Position 16 gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime in zwei Sätzen ausgeschaltet, auch am Mittwoch präsentierte sich der Weltranglisten-84. in guter Verfassung. Seine einzige Breakchance im ersten Satz nutzte er eiskalt.