Souveräner Auftakt: Zverev in Madrid in Runde drei

Alexander Zverev ist mit einem lockeren Sieg in das ATP-Masters in Madrid gestartet. Der Tennis-Weltranglistenzweite gewann am Freitag sein Auftaktmatch in der zweiten Runde souverän mit 6:2, 6:2 gegen den spanischen Routinier Roberto Bautista Agut. Zverev trifft nun auf dessen Landsmann Alejandro Davidovich Fokina oder den Portugiesen Nuno Borges.

Das war Zverev anzusehen. Die ersten beiden Aufschlagspiele nahm der Tokio-Olympiasieger seinem 37 Jahre alten Gegner ab, der erste Satz geriet nie in Gefahr. Auch im zweiten Durchgang gelang Zverev, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, ein schnelles Break. Nach 1:10 Stunden verwandelte der 28-Jährige seinen ersten Matchball zum sechsten Sieg nacheinander gegen Bautista Agut.

Das Sandplatz-Turnier in der spanischen Hauptstadt konnte Zverev bisher 2018 und 2021 gewinnen. Im vergangenen Jahr war er im Achtelfinale gescheitert. In diesem führt der Hamburger in Abwesenheit von Jannik Sinner die Setzliste an. Der Weltranglistenerste kehrt erst zum Masters in Rom Anfang Mai aus seiner dreimonatigen Dopingsperre zurück. Zudem fehlt Titelfavorit Carlos Alcaraz wegen einer Adduktorenverletzung.