Unterstützung von Trinity: Shelton erster Finalist in München

Der Amerikaner Ben Shelton hat beim ATP-Turnier in München das Endspiel erreicht. Der an Nummer zwei gesetzte Weltranglisten-15. besiegte in einem unterhaltsamen Match den Argentinier Francisco Cerundolo 2:6, 7:6 (9:7), 6:4.