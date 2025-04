Struff stürzt in Weltrangliste ab - Zverev klettert, Youngster mit großem Sprung

Für Jan-Lennard Struff hat das Erstrundenaus in München Konsequenzen in der Weltrangliste. Alexander Zverev klettert - und ein Youngster macht einen großen Sprung.

Für Jan-Lennard Struff hat das Erstrundenaus in München Konsequenzen in der Weltrangliste. Alexander Zverev klettert - und ein Youngster macht einen großen Sprung.

Struff stürzte nach seinem Erstrundenaus in München um 28 Plätze ab und liegt nur noch auf Rang 79. Der Warsteiner hatte 2024 in München triumphiert und verliert insgesamt 240 Punkte.

Ganz anders die Gemütslage bei Deutschlands Nummer eins: Zverev kletterte durch den Turniersieg in der bayerischen Landeshauptstadt wieder an Carlos Alcaraz vorbei. Der seit Sonntag 28 Jahre alte Hamburger liegt nun 35 Zähler vor French-Open- und Wimbledon-Champion Alcaraz, der am Sonntag das Endspiel in Barcelona verloren hatte. Damit kam es nach nur einer Woche wieder zum Platztausch.