Youngster Dedura im Achtelfinale von München chancenlos

Gegen den den Belgier Zizou Bergs kann der 17 Jahre alte Berliner nur phasenweise mithalten. In der Weltrangliste macht er aber einen großen Sprung.

Gegen den den Belgier Zizou Bergs kann der 17 Jahre alte Berliner nur phasenweise mithalten. In der Weltrangliste macht er aber einen großen Sprung.

Als Diego Dedura-Palomero feierte er seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour, als Diego Dedura kassierte die deutsche Tennis-Hoffnung die erste Niederlage. Der 17 Jahre alte Berliner unterlag beim Turnier in München im Achtelfinale dem Belgier Zizou Bergs trotz tapferer Gegenwehr 1:6, 1:6 - wurde vom Publikum am Ende seiner bis dahin so wunderbaren Reise bei den BMW Open aber trotzdem begeistert beklatscht.