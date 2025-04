Zverev: "Schlimmste Phase seit meiner Verletzung"

Nach dem nächsten herben Dämpfer beim ATP-Masters in Monte Carlo sieht sich Alexander Zverev an einem der schwierigsten Punkte seiner Karriere. „Die letzten Monate waren die schlimmste Phase seit meiner Verletzung“, sagte der deutsche Tennisprofi, nachdem er bereits im ersten Match in seiner Wahlheimat als topgesetzter Spieler am Italiener Matteo Berrettini (6:2, 3:6, 5:7) gescheitert war.