Alcaraz im Endspiel von Rom

Tennis-Topstar Carlos Alcaraz greift beim ATP-Masters in Rom nach seinem dritten Titel der Saison. Der Spanier, der am Montag wieder an Alexander Zverev vorbei auf Platz zwei der Weltrangliste springen wird, besiegte den Italiener Lorenzo Musetti mit 6:3, 7:6 (7:4) und erreichte zum ersten Mal das Endspiel im Foro Italico. Musetti hatte im Viertelfinale Deutschlands Nummer eins Zverev ausgeschaltet.

In Rom könnte es nun zum Traumfinale zwischen Alcaraz und Tour-Dominator Jannik Sinner kommen. Der Südtiroler, der in der italienischen Hauptstadt sein Comeback nach dreimonatiger Dopingsperre gibt, trifft am Abend im zweiten Halbfinale auf den US-Amerikaner Tommy Paul.

Alcaraz hatte in diesem Jahr bereits das Hartplatz-Turnier in Rotterdam und das Sandplatz-Masters in Monte Carlo gewonnen, auch in Rom präsentiert er sich kurz vor dem Start der French Open (ab 25. Mai) in Topverfassung. In Paris geht der 22-Jährige als Titelverteidiger an den Start.