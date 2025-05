Am Geburtstag: Djokovic nähert sich 100. ATP-Titel

An seinem 38. Geburtstag hat sich Tennis-Superstar Novak Djokovic seinem 100. ATP-Titel genähert. Beim Turnier in Genf erreichte der Grand-Slam-Rekordchampion durch das 6:4, 6:4 gegen den Italiener Matteo Arnaldi das Halbfinale, kurz vor dem Start der French Open am Sonntag verbessert sich die Form des Serben.

Gegen Arnaldi, Nummer 39 der Weltrangliste, war er im vergangenen Monat in Madrid noch in der ersten Runde ausgeschieden. Seit dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris wartet Djokovic auf einen Turniersieg. Nachdem er das Masters in Rom ausgelassen hatte, erhielt Djokovic für Genf eine Wildcard.