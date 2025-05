ATP: Dedura in Hamburg klar unterlegen

Für Tennis-Talent Diego Dedura ist das ATP-Turnier in Hamburg im Eiltempo beendet. Der 17-Jährige aus Berlin, der vom Veranstalter am Rothenbaum eine Wildcard erhalten hatte, unterlag in der ersten Runde dem sechs Jahre älteren Italiener Luciano Darderi nach 70 Minuten mit 1:6, 4:6.

Der Weltranglisten-374. Dedura, der Mitte April beim Turnier in München das Achtelfinale erreicht hatte, war gegen den 46. im Ranking über weite Strecken klar unterlegen. Lediglich in der frühen Phase des zweiten Satzes zeigte sich der Youngster auf Augenhöhe.

Vier weitere Deutsche sind in Hamburg, der letzten Bewährungsprobe vor den French Open in Paris (ab Sonntag kommender Woche) am Start - allen voran Lokalmatador Alexander Zverev, der nach seinem Viertelfinalaus in Rom nachgemeldet hatte. Der Gegner des Tokio-Olympiasiegers in Runde eins ist der US-amerikanische Qualifikant Aleksandar Kovacevic.