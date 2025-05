Cobolli und Rublew im Finale von Hamburg

SID 23.05.2025 • 20:21 Uhr Der 23 Jahre alte Italiener und der frühere Turniersieger aus Russland spielen am Rothenbaum um den Titel.

Der Weltranglistenerste Jannik Sinner hatte seinen Start in Hamburg kurzfristig abgesagt, und doch spielt ein Italiener um den Titel beim ATP-Turnier am Rothenbaum. Der 23 Jahre alte Flavio Cobolli, einer aus der "Goldenen Generation" um die gleichaltrigen Sinner und Lorenzo Musetti, trifft im Endspiel auf Andrej Rublew. Der Russe spielt um seinen zweiten Sieg in Hamburg nach 2020.

{ "placeholderType": "MREC" }

Für Cobolli, einer von neun Italienern unter den besten 100 Spielern der Tenniswelt, geht es um seinen zweiten Turniersieg überhaupt. In diesem Jahr hatte er in Budapest ebenfalls auf Sand triumphiert. Im Halbfinale setzte er sich am Freitag gegen den Argentinier Tomás Etcheverry 2:6, 7:5, 6:4 durch. Rublew (27) zog durch ein 6:1, 6:4 gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime nach.