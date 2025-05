Hamburg: Aus für Altmaier in Runde eins

In der Hansestadt bleibt damit der Viertelfinaleinzug 2023 sein bestes Ergebnis.

Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum eine Überraschung verpasst. Der 26 Jahre alte Kempener unterlag dem an Position sechs gesetzten Kanadier Félix Auger-Aliassime mit 3:6, 3:6 und kassierte auf ATP-Ebene die dritte Erstrundenniederlage in Folge.