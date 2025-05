"Kaiserlich": Internationale Presse huldigt Alcaraz

In Spanien feiern sie ihren „22-jährigen Jungen, der mit stratosphärischer Geschwindigkeit Geschichte schreibt“. Alcaraz sei mittlerweile ein Angstgegner, ein „Henker“ Sinners - ähnlich martialisch wird das Masters-Finale auch in dessen Heimat Italien kommentiert.

SPANIEN

AS: „Ein kaiserlicher Carlos Alcaraz fegt Jannik Sinner in Rom vom Platz. Alles war bereit für den Höhepunkt eines großen italienischen Festes, aber Alcaraz hat es ruiniert. Der 22-Jährige bestieg diesen Berg mit großen Schritten, mit viel Klasse und Geschick.“

Marca: „Carlos Alcaraz nimmt in Rom die gesamte Beute mit. Jannik Sinners Serie von 26 Siegen ist nun Geschichte, nachdem er zum vierten Mal in Folge gegen seinen großen Gegner verlor. Sein Henker hatte auch schon Sinners Serie in der vergangenen Saison beendet. Die Albträume des Italieners haben einen einzigen Protagonisten.“