Machtwort vor den French Open: Ruud triumphiert in Madrid

Der Norweger Casper Ruud hat mit dem Titelgewinn beim ATP-Masters in Madrid den bislang größten Erfolg seiner Tenniskarriere gefeiert. Der dreimalige Grand-Slam-Finalist setzte sich im packenden Endspiel am Sonntag gegen den Briten Jack Draper nach einem ganz harten Fight 7:5, 3:6, 6:4 durch und spielte sich wieder in den Kreis der Favoriten für die French Open in Paris (ab 25. Mai).