Nach Zverev-Kritik: Tennis-Star schlägt zurück

„Er (Zverev) macht das auch so. Wir haben auf anderen Belägen gespielt und das Ergebnis war dasselbe“, konterte Musetti via Ubitennis nach seinem Aus im Halbfinale gegen den Spanier Carlos Alcaraz.

Zverev und Musetti schlagen gleich viele Winner

Bei seiner Niederlage hatte Zverev mehrere Satzbälle vergeben, dabei war es in diesen engen Situationen häufig Musetti gewesen, der zuerst in die Offensive gegangen war.

Das Finale in Rom bestreiten am Sonntag Lokalmatador Jannik Sinner und Alcaraz.

In der kommenden Woche wird Zverev dann am Hamburger Rothenbaum aufschlagen, ehe am 25. Mai die French Open in Paris beginnen.