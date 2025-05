Djokovic erklärt Murray-Überraschung

Nach den French Open in Paris, die am Sonntag beginnen, „werden wir sehen, was passiert“, sagte der Grand-Slam-Rekordsieger vor seinem Start beim ATP-Turnier in Genf. Djokovic, der am Donnerstag 38 wird und derzeit in einem Formtief steckt, hatte die Zusammenarbeit mit seinem einstigen Rivalen Murray nach nur sechs Monaten beendet.