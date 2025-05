Rom: Nächstes Erstrundenaus für Altmaier

Nach dem Erstrundenaus in Madrid ist es für Altmaier die zweite Enttäuschung in Folge.

Tennisprofi Daniel Altmaier ist nach einer schwachen Vorstellung in der ersten Runde des ATP-Masters in Rom ausgeschieden. Der 26 Jahre alte Kempener verlor sein Auftaktmatch gegen den Argentinier Francisco Comesaña mit 1:6, 5:7, nach seinem klaren Erstrundenaus in Madrid war es die zweite Enttäuschung für Altmaier in Folge.