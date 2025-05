Tennis: Auch Altmaier bekommt Wildcard für Hamburg

In Daniel Altmaier wird ein zweiter deutscher Tennisprofi beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum aufschlagen. Der 26 Jahre alte Kempener erhält eine Wildcard für das Hauptfeld des am Sonntag beginnenden 500er-Events, das als unmittelbare Vorbereitung für die French Open (ab 25. Mai) dient. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.