Tennis: Top-Talent Engel nach starkem Hamburg-Auftritt "total froh"

Nach dem „größten Match des bisherigen Lebens“ überwog für Justin Engel eindeutig das Positive - trotz der Niederlage gegen den einstigen Top-Fünf-Spieler Andrej Rublew. Es sei „riesig“ für seine Entwicklung, bei einem Event wie dem 500er-Turnier in Hamburg ein Achtelfinale spielen zu können, sagte der 17 Jahre alte Hoffnungsträger nach seinem Ausscheiden in der Hansestadt: „Ich bin total froh, dass ich diese Wildcard bekommen haben, weil ich genau diese Matches brauche.“

Er wolle, trotz großer langfristiger Ziele, die nächsten Schritte in seiner Entwicklung „einen nach dem anderen“ gehen, erklärte der Nürnberger, der ab Montag in den Top-300 der Weltrangliste stehen wird und bald auch bei einem Grand Slam in die Qualifikationsrunde rutschen will. „Ich habe ein gutes Team und bin selbstbewusst, dass wir viel erreichen werden.“