Zweiter Turniersieg: Cobolli gewinnt in Hamburg

Der italienische Tennisprofi Flavio Cobolli hat das ATP-Turnier in Hamburg gewonnen. Der 23-Jährige setzte sich am Samstag im Finale am Rothenbaum gegen den Russen Andrej Rublew 6:2, 6:4 durch. Für Cobolli, Teil der „Goldenen Generation“ um die gleichaltrigen Jannik Sinner und Lorenzo Musetti, war es der erst zweite Turniersieg überhaupt. In diesem Jahr hatte er in Budapest ebenfalls auf Sand triumphiert.