ATP Stuttgart: Erstrunden-Aus für Yannick Hanfmann

Struff im Achtelfinale

Topgesetzt auf der Anlage des TC Weissenhof ist der Weltranglistendritte Alexander Zverev (Hamburg), der nach einem Freilos erst am Donnerstag gegen den italienischen Routinier Fabio Fognini oder Corentin Moutet (Frankreich) in seine Vorbereitung auf Wimbledon (ab 30. Juni) startet.

Wie Struff ist auch Top-Talent Justin Engel mit einer Wildcard beim mit 751.630 Euro dotierten Turnier in Stuttgart am Start. Der junge Nürnberger spielt am Dienstagmittag in der ersten Runde gegen den Australier James Duckworth.