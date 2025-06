Nach drei Stunden: Zverev verpasst Finale von Halle

Alexander Zverev hat das Endspiel beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen verpasst. Der beste deutsche Tennisprofi verlor am Samstag im Halbfinale nach über drei Stunden bei hohen Temperaturen mit 6:7 (3:7), 7:6 (7:1), 4:6 gegen seinen Angstgegner Daniil Medwedew aus Russland, den er in nur zwei der nun 14 vergangenen Matches bezwingen konnte.