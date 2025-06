Tennis: So hat Sinner das Final-Drama bei den French Open verarbeitet

Nach den turbulenten Tagen in Paris und der dramatischen Niederlage im Finale der French Open hat Jannik Sinner mit Freunden und Familie Kraft in seiner Heimat Südtirol geschöpft. „Es war ganz entspannt, wir haben auch mal schön zusammen gegrillt. Vom Tennis habe ich nicht viel mitbekommen“, erzählte der Italiener vor seinem Start beim Rasenturnier in Halle.