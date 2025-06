Tennis: Altmaier scheitert auf Mallorca im Achtelfinale

Der 26 Jahre alte Kempener unterlag bei seiner Generalprobe für das Rasen-Highlight in Wimbledon (ab 30. Juni) in seinem zweiten Match Corentin Moutet aus Frankreich 6:7 (3:7), 6:7 (3:7).

In Runde eins hatte der an Nummer acht gesetzte Deutsche den italienischen Routinier Fabio Fognini besiegt.

Altmaier war in der Vorwoche beim Turnier in Halle in der ersten Runde gegen den späteren Finalisten Daniil Medwedew ausgeschieden, bei den French Open in Paris hatte er zuvor nach starken Auftritten das Achtelfinale erreicht.