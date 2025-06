Tennis heute live: Zverev - Cobolli im Free-TV, Stream & Ticker

Alexander Zverev will beim ATP-Turnier in Halle seinen Traum vom ersten Titel auf Rasen am Leben halten. Im Viertelfinale wartet ein Italiener.

Kann sich Alexander Zverev bei den Terra Wortmann Open in Halle/Westfalen den Traum von seinem ersten Turniersieg auf Rasen erfüllen? Im Viertelfinale bekommt es die deutsche Nummer eins am Freitag nicht vor 13.00 Uhr auf Flavio Cobolli aus Italien zu tun.

Tennis live: So können Sie Zverev gegen Cobolli heute verfolgen

Cobolli feierte in diesem Jahr auf Sand in Hamburg seinen zweiten Turniersieg.

Zverev gewann zuletzt klar gegen Cobolli

Zverev hat indes gute Erinnerungen an dem Ex-Fußballer, der einst in der Jugend der AS Rom kickte. In der dritten Runde der French Open gewann Zverev zuletzt glatt in drei Sätzen.