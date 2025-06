Tennis: Wildcard für Top-Talent Engel auf Mallorca

Derzeit liegt der Nürnberger auf Platz 235 der Weltrangliste, bei den US Open in New York Ende August will er erstmals in der Qualifikation eines Grand-Slam-Turniers antreten. Dafür braucht Engel noch Punkte. Mit einem Erstrundensieg auf Mallorca wären die Top 200 in greifbarer Nähe. Dazu geht er im Doppel mit dem früheren French-Open-Sieger Andreas Mies (Köln) an den Start.

Auf Rasen machte Engel zuletzt mit dem Viertelfinal-Einzug in Stuttgart auf sich aufmerksam. Wie zuvor in Almaty/Kasachstan (2024) und in dieser Saison in Hamburg und München stand er dank einer Wildcard im Hauptfeld. In Halle/Westfalen verlor er sein Finale in der Qualifikation am vergangenen Sonntag knapp. Das Turnier auf Mallorca beginnt am Sonntag, topgesetzt ist der US-Profi Ben Shelton.