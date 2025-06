Tennis: Zverev - Shelton LIVE im Free-TV, Livestream & Ticker

Alexander Zverev will ins Finale! Nur noch US-Amerikaner Ben Shelton steht dem Weltranglistendritten beim ATP-Rasenturnier in Stuttgart dazu im Weg. Das Halbfinale zwischen den beiden findet am Samstag um voraussichtlich 14 Uhr statt.

Zverev hatte Shelton bereits in München im Finale geschlagen und ist daher Favorit. Der 28 Jahre peilt seinen ersten Titel auf dem Grün an. Doch Shelton kommt mit Rückenwind und schaffte durch den Einzug in die Runde der letzten vier erstmals den Sprung in die Top Ten der Weltrangliste.