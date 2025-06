Zverev: "Habe nicht viel Zeit bis Wimbledon"

SID 17.06.2025 • 16:22 Uhr Beim ATP-Turnier in Halle will der Weltranglistendritte weiter am Wohlfühlfaktor auf dem grünen Untergrund schrauben.

Alexander Zverev will beim ATP-Turnier in Halle am Wohlfühlfaktor auf Rasen schrauben und sich für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (ab 30. Juni) weiter in Form bringen.

„Ich habe nicht viel Zeit bis Wimbledon, aber ich mag das Turnier in Halle“, sagte Zverev, der am Sonntag das Finale beim Rasenauftakt in Stuttgart gegen seinen Angstgegner Taylor Fritz in zwei Sätzen verloren hatte, am Dienstag: „Halle ist immer eine gute Vorbereitung auf den Grand Slam.“

Der 28-Jährige will außerdem schon in Halle Jagd auf die aktuell enteilten Konkurrenten Jannik Sinner und Carlos Alcaraz machen. „Die zwei sind schon ein Level über allen anderen momentan“, sagte der Weltranglistendritte: „Ich muss halt schauen, dass ich die beiden ein bisschen einhole jetzt.“

Zverev absolviert hohes Trainingspensum

Zverev hatte im vergangenen Jahr nach seinem Achtelfinal-Aus beim Rasen-Grand-Slam, bei dem er mit starken Knieschmerzen gespielt hatte, betont, sein „bisher bestes Rasentennis gespielt“ zu haben. In Halle werde er ein hohes Trainingspensum absolvieren, um sich weiter an den Belag zu gewöhnen. „Wenn ich fit bin, fühle ich mich wohl auf dem Untergrund“, sagte Zverev.

Vergangenen Sonntag beim Finale in Stuttgart hatte Zverev augenzwinkernd auf einen Zwischenruf eines Fans geantwortet: „Keine Sorge, ich werde Wimbledon schon gewinnen.“