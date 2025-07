Altmaier scheitert in Washington in der ersten Runde

Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Washington D.C. an seiner Auftakthürde gescheitert. Der 26-Jährige verlor nach 2:42 Stunden gegen den Italiener Matteo Arnaldi 6:4, 2:6, 6:7 (2:7) und verpasste den Einzug in die zweite Runde des 500er-Turniers.