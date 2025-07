Altmaier verpasst Viertelfinale in Los Cabos

Daniel Altmaier hat das Viertelfinale in Los Cabos verpasst. Der deutsche Tennisprofi unterlag beim ATP -Turnier an der mexikanischen Küste im Achtelfinale dem Australier Tristan Schoolkate 3:6, 4:6.

Altmaier, der zuletzt in Wimbledon in der ersten Runde in drei Sätzen am Kanadier Gabriel Diallo gescheitert war, war der einzige deutsche Teilnehmer in Los Cabos. Gegen Schoolkate konnte er insgesamt sechs Breakbälle nicht nutzen und musste sich seinem effektiver agierenden Kontrahenten nach 1:17 Stunden Spielzeit geschlagen geben.